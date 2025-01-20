В РФ продлят эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами

Минэкономразвития продлит экспериментальный правовой режим (ЭПР) «Почты России» по доставке посылок дронами. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что ЭПР действует с 2022 года. «Почта России» использовала дроны для доставки посылок в удаленные и труднодоступные районы страны. Однако спустя два года эксперимента удалось выяснить, что такая доставка стоит дороже обычной в разы.

К примеру, доставка груза из поселка Тазовский в поселок Антипаюта в Ямало-Ненецком автономном округе с помощью дрона стоит в 152 раза дороже, чем регулярным рейсом — 13,6 тысячи рублей за килограмм груза против 90 рублей соответственно. Кроме того, стоимость пересылки груза дроном оказывается выше аналогичной услуги чартерного рейса в 43 раза.

ЭПР будет действовать до апреля 2025 года. Специалисты будут тестировать доставку, а протоколы испытаний позволят сделать вывод о целесообразности использования беспилотников.

До этого заместитель гендиректора «Центра управления городской аэромобильностью» (ЦУГАМ) Андрей Аникин рассказал «Известиям», что власти Москвы хотят запустить тестирование полетов дронов для доставки еды в 2024 году.

Ранее стало известно, что спецсвязь не планирует использовать беспилотники для доставки грузов.