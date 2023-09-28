В Москве планируют начать тестирование дронов-доставщиков

Заместитель гендиректора «Центра управления городской аэромобильностью» (ЦУГАМ) Андрей Аникин заявил, что власти Москвы хотят запустить тестирование полетов дронов для доставки еды в 2024 году. Об этом сообщает издание «Известия».

По его словам, ЦУГАМ заключил ряд соглашений с заказчиками, а также создал шесть регламентов по оказанию сервисов.

«Это «ВкусВилл», X5 Group, «Почта России», «Додо Пицца», МТС и Capital Group. В принципе находимся на заключительном этапе создания экспериментальной инфраструктуры, которая позволила бы начать полноценное тестирование сервисов в Москве», — сказал Аникин.

Ранее сообщалось, что в Московском государственном технологическом университете «Станкин» разработали новые модульные беспилотные авиационные системы (БПЛА), способные доставлять грузы различного веса и размера в отдаленные населенные пункты России.

Команда разработчиков из Московского государственного технологического университета «Станкин» создала логистическую систему, использующую модульные БПЛА под названием «ОТУС». Благодаря заменяемым модулям, беспилотники могут доставлять грузы различных размеров и веса в труднодоступные населенные пункты России. Проект успешно прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

Ранее авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового дрона «Ланцет».