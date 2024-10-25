Стало известно, какое игристое вино любят россияне

Продажи игристого вина и шампанского в России за девять месяцев подскочили на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Доля игристого российского происхождения в общем объеме продаж за период выросла на 7% и составила 84%. На втором месте по популярности — итальянские игристые вина (13%). Оставшиеся 3% занимает продукция других стран, включая французское шампанское.

Подавляющее большинство россиян отдают предпочтение белому игристому вину (84% по числу проданных бутылок). Еще 15% любят розовое игристое, и лишь 2% предпочитают игристое из красных сортов винограда.

Самыми востребованными игристыми винами по содержанию сахара в России являются брют и полусладкое – их доли в общем объеме продаж составили 43% и 42% соответственно.

В последнее время россияне стали чаще пить безалкогольное вино. Его продажи за последний год подскочили на 73%.

Ранее строительство винодельни российской Simple Group в Италии затянули из-за санкций.