Российские поставки платины в США достигли двухлетнего максимума

Россия увеличила объем поставок платины в Соединенные Штаты до максимальных за два года $203 млн, что составило почти треть от всего импорта, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию статистической службы США.

Продажи этого драгоценного металла выросли в 2,3 раза в октябре относительно первого месяца осени. За год экспорт платины в США вырос в 2,1 раза. Это наибольший прирост в объеме экспорта с октября 2022 года, когда показатель находился на уровне $253 млн.

В октябре Россия стала вторым крупным экспортером этого металла в США. Больше Вашингтон покупал платины только у Южной Африки — траты на закупку составили $270 млн.

В ноябре стало известно, что США в сентябре впервые более чем за год импортировали алюминий из России.

Согласно данным таможни Соединенных Штатов, которые проанализировали РИА Новости, в первый месяц осени американские компании купили у России 798 тонн необработанного алюминия на $1,9 млн. Данная поставка стала первой с августа 2023 года.

Ранее россиянам раскрыли секреты ухода за ювелирными изделиями.