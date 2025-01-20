В России оценили сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию

По итогам 2024 года общая сумма премий по инвестиционному и накопительному страхованию жизни может составить 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«По оценкам АКРА, общая сумма страховой премии по инвестиционно-накопительному страхованию за 2024 год достигнет 1,5 трлн руб., что соответствует росту в 2,7 раза по отношению к показателю предыдущего года», — говорится в материале.

Согласно исследованию, в 2025 году сумма премий по инвестиционному и накопительному страхованию жизни может вырасти. Ожидается, что показатель увеличится на 7% и достигнет отметки в 1,6 трлн рублей.

17 января данные Банка России показали, что рынок страхования в России увеличился почти в 1,5 раза (до 2,4 трлн рублей) с января по сентябрь 2024 года. По мнению президента Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, в 2025 году главным драйвером рынка могут стать продукты долевого страхования жизни (ДСЖ).

Ранее в России начали продавать новый вид страховок.