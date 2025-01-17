Рынок страхования в России увеличился в 1,5 раза по итогам III квартала 2024 года

Рынок страхования в России увеличился почти в 1,5 раза (до 2,4 трлн рублей) с января по сентябрь 2024 года, следует из данных Банка России.

Рынок возглавила «СберСтрахование жизни» (сумма взносов 585,9 млрд рублей). Также в тройку вошли «АльфаСтрахование жизни» (221,2 млрд рублей) и «Согаз» (195,9 млрд рублей).

Выплаты «СберСтрахования жизни» достигли 203,6 млрд рублей, «Согаза» — 103,52 млрд рублей, а «АльфаСтрахования жизни» — 81,7 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что главным драйвером рынка стали продукты накопительного страхования жизни с высокими ставками.

По мнению президента Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, в 2025 году главным драйвером рынка могут стать продукты долевого страхования жизни (ДСЖ).

«Сейчас мы ждем нового налогового режима для страховщиков жизни. От его особенностей будут зависеть перспективы ДСЖ. Мы верим, что у этого вида страхования есть шансы на успех», — сказал он.

Также руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отметил, что страхование жизни во многом занимает лидирующие позиции за счет выбора стратегии развития материнских групп.

«Нужно учесть, что Сбер на сегодня - это крупнейший розничный банк, у которого одна из лучших баз потребителей, это депозиты, зарплатные клиенты, кредиты и другие», — сказал он.

В рейтинг страховщиков по сборам премий также вошли «АльфаСтрахование» (163,9 млрд рублей), «Ингосстрах» (144 млрд рублей), «Согаз-Жизнь» (116,2 млрд рублей), «Ресо-Гарантия» (107,6 млрд рублей), «ВСК» (97 млрд рублей), «Сбербанк страхование» (69,3 млрд рублей) и «Росгосстрах» (65,4 млрд рублей).