Президентские юристы не одобрили законопроект, расширяющий режим ЭЗО в России

Совет при президенте России по кодификации гражданского законодательства выступил против законопроекта, который распространяет режим экономически значимых организаций (ЭЗО) на их дочерние компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание уточняет, что под ЭЗО понимаются компании критических отраслей, в которых уровень прямого или косвенного участия российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании превышает 50%, а объем выручки за год или стоимость активов составляет более 150 млрд рублей. В соответствии со статусом ЭЗО предполагается, что для возврата утраченной из-за санкций управляемости таких компаний арбитражные суды в России могут приостанавливать корпоративные права иностранных холдингов.

В ноябре прошлого года Минэкономики РФ предложило возможность блокировки корпоративных прав иностранных холдингов и в отношении «дочек» ЭЗО, если такие холдинги являются совладельцами как самой ЭЗО, так и дочерней структуры.

По мнению президентских юристов, механизм приостановления корпоративных прав фактически изымает акции дочернего общества ЭЗО, принадлежащие иностранному холдингу, помимо его воли, что не соответствует стабильности гражданского оборота и гарантированному праву собственности.

Совет при президенте России по кодификации гражданского законодательства также не одобрил отсутствие возможности обжалования в судебном порядке решения о включении дочерней компании в перечень ЭЗО и механизма исключения из такого перечня.

В сентябре 2024 года арбитражный суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода.

Ранее Минэкономики раскрыло ожидаемое число ЭЗО в новом реестре.