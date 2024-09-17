Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении «Невского судостроительного-судоремонтного завода» (входит в ОСК) приостановлены. Сообщение об этом появилось в картотеке на сайте Арбитражного суда Московской области.

В августе Минпромторг подал иск к финскому совладельцу Невского ССЗ. Это объяснялось тем, что регуляторы продолжали выводить экономически значимые организации из иностранных юрисдикций.

Правительство в июне включило «Невский ССЗ» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Известно, что 49,99% предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числятся за самим судозаводом.

До этого арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), строящий катера для российской армии, по иску прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант».

Ранее суд Челябинска обратил в доход государства активы «Макфы».