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Минэкономики раскрыло ожидаемое число ЭЗО в новом реестре

Минэкономики: в перечень ЭЗО войдет около 10 крупнейших компаний

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Shutterstock/G-Stock Studio

Министерство экономического развития озвучило примерное число компаний, которые войдут в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Об этом рассказал РБК первый замглавы Минэкономики Илья Торосов.

«Механизм ЭЗО направлен прежде всего на крупный бизнес. Как мы ожидаем, в этом перечне будет около десяти компаний», — сказал чиновник.

При этом Торосов отметил, что список может быть расширен по мере необходимости. По его словам, в нем в любом случае окажется не более нескольких десятков организаций. Компания может сама подать заявку на включение в реестр ЭЗО, а федеральные органы власти также имеют право выдвигать кандидатуры.

В августе президент подписал закон, упрощающий для ЭЗО переход под российскую юрисдикцию из других стран. А его январский указ разрешил этим компаниям не раскрывать информацию о деятельности.

До этого сообщалось о намерении «Тинькофф» и владельца Альфа-Банка войти в перечень. Экономически значимыми считаются предприятия, имеющие важное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в экономической сфере.

Это могут быть субъекты критической информинфраструктуры, системно значимые банки, градообразующие и IT-компании. Также в реестр попадают структуры с аудиторией более 2 млн человек, участники рынка ценных бумаг и обладатели прав на российские недра.

Для признания ЭЗО компания должна соответствовать хотя бы одному из критериев по активам, выручке, численности персонала и уплаченным налогам.

До этого стало известно, что институт развития интернета наградит социально значимые веб-проекты.

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