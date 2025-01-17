Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем грозит неуплата налога по вкладам

Юрист Шиенок: за неуплату налога по вкладам могут начислить сопоставимые пени
close
Shutterstock

В 2025 году россияне должны заплатить налог по вкладам до 1 декабря 2025 года. В противном случае их ждут пени, заявил «Газете.Ru» партнер налоговой практики КА «Юков и партнеры» Иван Шиенок. Порой они сопоставимы с суммой налога.

«Неуплата или неполная уплата налогового платежа в установленный срок будет означать начисление налогоплательщику пени, размер которой равен 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Пеня будет начисляться на сумму отрицательного сальдо на едином налоговом счете налогоплательщика. На ее размер могут повлиять и иные обстоятельства (предоставление отсрочек по налогам, арест счеты счетов налогоплательщика и др.). Иных последствий неуплаты налога в данном случае законом не предусмотрено», — отметил Шиенок.

По его словам, сумма налога на проценты по вкладам в российских банках, полученных гражданами, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ от 13%) не в полном объеме, а только в части превышения определенного минимума, размер которого зависит от величины установленной ЦБ РФ ключевой ставки. В 2025 году этот минимум составляет 210 тыс. рублей.

Предположим, человек получил 250 тыс. рублей в качестве процентов по вкладам. Значит, он должен заплатить налог с 50 тыс. рублей, причем 13% вычитаются с каждых 10 тыс. рублей. Сумма налога составит 5,2 тыс. рублей. Если не заплатить в срок, и просрочка по налогу в 5,2 тыс. рублей превысит 15 дней, пени достигнут 5 тыс. рублей.

Шиенок уточнил, что НДФЛ на проценты по вкладам самостоятельно исчисляется налоговым органом — банки в силу закона предоставляют им необходимую для этого информацию. Юрист уточнил, что налог по вкладам отображается вместе с имущественными налогами, сумма НДФЛ указывается в налоговом уведомлении, которое направляют налоговики.

Поэтому самостоятельно исчислять налог и подавать налоговую декларацию гражданину не нужно. Налог уплачивается в составе «единого налогового платежа», сумма которого определена в уведомлении налогового органа.

Ранее россиянам рассказали, как посчитать налог по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами