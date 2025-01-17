Россиянам рассказали, чем грозит неуплата налога по вкладам

В 2025 году россияне должны заплатить налог по вкладам до 1 декабря 2025 года. В противном случае их ждут пени, заявил «Газете.Ru» партнер налоговой практики КА «Юков и партнеры» Иван Шиенок. Порой они сопоставимы с суммой налога.

«Неуплата или неполная уплата налогового платежа в установленный срок будет означать начисление налогоплательщику пени, размер которой равен 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Пеня будет начисляться на сумму отрицательного сальдо на едином налоговом счете налогоплательщика. На ее размер могут повлиять и иные обстоятельства (предоставление отсрочек по налогам, арест счеты счетов налогоплательщика и др.). Иных последствий неуплаты налога в данном случае законом не предусмотрено», — отметил Шиенок.

По его словам, сумма налога на проценты по вкладам в российских банках, полученных гражданами, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ от 13%) не в полном объеме, а только в части превышения определенного минимума, размер которого зависит от величины установленной ЦБ РФ ключевой ставки. В 2025 году этот минимум составляет 210 тыс. рублей.

Предположим, человек получил 250 тыс. рублей в качестве процентов по вкладам. Значит, он должен заплатить налог с 50 тыс. рублей, причем 13% вычитаются с каждых 10 тыс. рублей. Сумма налога составит 5,2 тыс. рублей. Если не заплатить в срок, и просрочка по налогу в 5,2 тыс. рублей превысит 15 дней, пени достигнут 5 тыс. рублей.

Шиенок уточнил, что НДФЛ на проценты по вкладам самостоятельно исчисляется налоговым органом — банки в силу закона предоставляют им необходимую для этого информацию. Юрист уточнил, что налог по вкладам отображается вместе с имущественными налогами, сумма НДФЛ указывается в налоговом уведомлении, которое направляют налоговики.

Поэтому самостоятельно исчислять налог и подавать налоговую декларацию гражданину не нужно. Налог уплачивается в составе «единого налогового платежа», сумма которого определена в уведомлении налогового органа.

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