Основатель ГК «Дело» Шишкарев назвал нацпроекты стимулом роста контейнерных перевозок

Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет стимулировать рост контейнерных перевозок в России, отметил председатель совета директоров и основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в эфире телеканала «Россия-24».

Шишкарев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил наращивать объемы несырьевого неэнергетического экспорта на 2/3 к 2030 году.

«Для оперирования этими объемами нужны контейнеры. Это наша востребованность, это тот задел на будущее, который мы создаем и который мы обязательно предоставим с точки зрения реализации этого национального проекта», — сказал Шишкарев.

Также основатель ГК «Дело» отметил, что на российском рынке контейнерных перевозок сейчас наблюдается подъем. По его словам, улучшению показателей мешает ограниченная пропускная мощность Восточного полигона.

«Мы посчитали, если бы мы не 5, а 7 контейнерных поездов (то есть +60 поездов в месяц) могли отправлять на погранпереход Забайкальск и наши порты на Дальнем Востоке, то российские производители экспортировали бы на полтриллиона рублей больше продукции», — добавил Шишкарев.

Он отметил, что такой подход позволил бы не только получать выручку и средства для инвестиций, но и увеличил бы налоговые поступления в бюджет.

Шишкарев добавил, что в конце 2024 года АО «Трансмашхолдинг», являющийся ведущим производителем подвижного состава для железнодорожного транспорта, стал акционером холдинга. По его словам, это откроет новые возможности для сотрудничества на железной дороге.

«Трансмашхолдинг – это тяга, РЖД – это организация движения, а мы – это перевозка контейнеров. Такой альянс и новое понимание взаимодействия улучшит и участковую скорость, и пропускную способность даже на существующих магистралях», — сказал он.

Также Шишкарев подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Семья» холдинг первым в России разработал собственный корпоративный демографический стандарт и поддерживает многодетность среди сотрудников, в том числе выплачивая 1 млн рублей за рождение третьего и последующих детей. Он добавил, что в компании увеличилось число семей с тремя и более детьми.