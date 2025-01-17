Евросоюз работает над обходом вето Венгрии на продление санкций против РФ

FT: Евросоюз работает над обходом вето Венгрии на продление санкций против России

Европейский союз работает над обходом возможного вето Венгрии на продление санкций против России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Несмотря на желание лидеров ЕС убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в необходимости ввода новых санкций против РФ, они разрабатывают меры, способные сохранить ряд ограничений.

В частности, речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в международном депозитарии Euroclear в Бельгии, так как в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день». Одним из вариантов обхода вето Венгрии может стать бельгийский декрет времен Второй мировой войны, который позволит королю страны Филиппу блокировать передачу замороженных активов.

Одним из вариантов обойти вето в Европе называют закон 81-летней давности, бельгийский декрет времен Второй мировой войны. Он позволит королю бельгийцев Филиппу блокировать передачу замороженных активов. Однако руководство страны выступает против применения таких экстраординарных полномочий, так как этот шаг навредит двустороннему соглашению об инвестициях Бельгии и РФ.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.