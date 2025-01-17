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«Молдовагаз» признал исторический долг перед «Газпромом»

И.о. главы «Молдовагаза» признал исторический долг в $709 млн перед «Газпромом»
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Depositphotos

Исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что предприятие имеет огромную задолженность в $709 млн перед российским «Газпромом». Его цитирует «Интерфакс».

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом» по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал», — рассказал Чебан.

Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Европу через Украину. От этого пострадала Молдавия, в Приднестровье же остановили работу почти всех предприятий.

8 января министр экономического развития республики Сергей Оболоник сообщал, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит лишь на 24 дня.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия в скором времени подаст газ в непризнанную республику в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Санду обвинили в наращивании долга за российский газ.

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