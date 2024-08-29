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ЦБ раскрыл, что может случиться с ФНБ в следующем году

Центробанк прогнозирует истощение ликвидной части ФНБ в 2025 году

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Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк предупредил о возможном исчерпании ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 2025 году. Об этом говорится в опубликованном проекте регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики».

Это может произойти в случае реализации рискового сценария, вызванного глобальным кризисом и ухудшением отношений между США и Китаем.

Регулятор отмечает, что причинами мировых потрясений могут стать высокие учетные ставки и дисбаланс на финансовых рынках. Кроме того, ЦБ указывает на угрозу деглобализации, которая может привести к фрагментации мировой экономики на торговые блоки и спровоцировать падение цен на энергоресурсы и сырье.

«В случае негативного сценария инфляция ожидается на уровне 13-15%, а ключевая ставка составит в среднем от 20 до 22% годовых», — говорится в документе.

Для нейтрализации внутреннего шока властям придется прибегнуть к денежным вливаниям. ЦБ предлагает изменить бюджетное правило, снизив базовую цену нефти до $40 за баррель к 2027 году, чтобы избежать повышенных бюджетных расходов.

До этого стало известно, что реальные доходы россиян могут снизиться на 2-3% в 2024 году и на 1-2% в 2025-м, прогнозирует аналитик Владислав Антонов. Инфляция в России ожидается в диапазоне 6,5-7%, что приведет к снижению покупательной способности и уровня жизни.

Ранее Банк России допустил возможность мирового финансового кризиса.

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