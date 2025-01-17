В Госдуме рассказали об эффекте для семей от нового инструмента сбережений

Семейный инструмент сбережений не только стимулирует россиян к инвестициям, но и предоставляет реальную возможность снизить налоговую нагрузку. Об этом рассказал «Российской газете» депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, этот инструмент особенно актуален в условиях, когда многие семьи стремятся к долгосрочному накоплению средств для решения важных задач, таких как образование детей или обеспечение жильем.

Новый механизм позволит всем работающим членам семьи получать налоговый вычет, что сделает его доступным и выгодным для многих граждан, отметил Чаплин.

Кроме того, этот механизм будет способствовать притоку финансовых средств в экономику России, добавил парламентарий.

16 января президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в РФ предложили ввести субсидирование билетов на самолеты для многодетных семей.