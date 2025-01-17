«Аэрофлот» перевез 3,8 миллиона пассажиров по дальневосточной программе в 2024 году

Авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли в рамках дальневосточной программы полетов более 3,8 млн пассажиров в 2024 году, что на 21% больше 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дальневосточная программа полетов по России группы «Аэрофлот» в прошлом году включала в себя 29 уникальных маршрутов и охватывала 12 городов — Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь и другие.

При этом 9 маршрутов выполнялось из Москвы, 11 маршрутов — из Красноярска, 8 — внутри Дальнего Востока и один из Санкт-Петербурга.

По всем прямым направлениям между столицей и пунктами Дальнего Востока пассажиропоток группы увеличился на 17%, составив более 3,4 млн.

На рейсах между Москвой и Владивостоком впервые в истории «Аэрофлота» за год перевезено более 1 млн пассажиров. Из Москвы в Хабаровск и наоборот в 2024 году летало более 800 тыс. человек. Из Южно-Сахалинска в столицу и наоборот – почти 500 тыс.

Пассажиропоток между сибирским хабом группы «Аэрофлот» Красноярском и городами ДФО вырос в 2024 году почти вдвое. На воздушных линиях перевезено 323 тыс. человек, что на 92% больше, чем в 2023 году. Полеты внутри Дальнего Востока совершили более 37 тыс. пассажиров.

Развитие дальневосточной программы полетов в «Аэрофлоте» называют одним из приоритетных направлений маршрутной стратегии компании.

На дальневосточных направлениях билеты можно приобрести по субсидируемым государством тарифам, а также по собственным «плоским» тарифам «Аэрофлота».

Ранее сообщалось, что в 2024 году более 2,87 млн пассажиров летали через Калининград «Аэрофлотом», «Победой» и «Россией», что на 23% больше, чем в 2023 году.