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Группа «Аэрофлот» на 23% нарастила пассажиропоток через Калининград в 2024 году

Более 2,87 млн пассажиров летали группой «Аэрофлот» через Калининград в 2024 году
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Группа «Аэрофлот» на 23% нарастила пассажиропоток через Калининград в 2024 году, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Всего в 2024 году более 2,87 млн пассажиров летали через Калининград «Аэрофлотом», «Победой» и «Россией», что на 23% больше, чем в 2023 году.

В авиакомпании отметили, что всего группа «Аэрофлот» обеспечила 60% общего пассажиропотока через аэропорт в Калининграде.

В 2024 году 1,13 млн пассажиров летали «Аэрофлотом» через Калининград, «Россией» — 778 тыс. пассажиров, а «Победой» — почти 964 тыс.

Также впервые более 2 млн человек летали группой «Аэрофлот» между Москвой и Калининградом, а рейсами между Санкт-Петербургом и Калининградом воспользовались более 700 тыс. человек. В «Аэрофлоте» отметили, что направление «Москва – Калининград» вошло в число самых быстрорастущих направлений авиакомпании.

В группе «Аэрофлот» добавили, что жители и студенты-очники вузов Калининградской области могут воспользоваться субсидированными тарифами, а также желающие могут приобрести билеты в класс «Эконом» по собственной программе «плоских» тарифов авиакомпании.

Напомним, в 2024 году группа «Аэрофлот» выполняла рейсы в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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