Меньше 10% россиян сочли, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам

Только 9,7% опрошенных россиян считают, что стоит брать ипотечные кредиты по текущим ставкам, свидетельствуют результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Еще 30,3% респондентов полагают, что воспользоваться ипотекой можно только при наличии льготных государственных программ. Большинство же (60%) уверены, что в нынешней экономической ситуации связываться с ипотекой вообще не стоит.

При этом о желании улучшить свои жилищные условия заявили 60% респондентов. 22,6% опрошенных хотели бы иметь собственную квартиру. 19,4% мечтают об увеличении жилплощади, 7,1% — о переезде в другой город, а 6% — о смене района. Наконец, 5,7% заинтересованы в переезде из старого дома в новостройку.

Улучшить жилищные условия в ближайшие пару лет собираются 21,9% опрошенных. Еще 9% рассматривают покупку недвижимости в инвестиционных целях. 12,9% отказались от своих планов на недвижимость из-за высоких процентных ставок по ипотеке. 22,6% признались, что у них в принципе не было возможности улучшить свои условия проживания. И треть респондентов — 33,6% — отметили, что их все устраивает.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 29% годовых.

Ранее россиян предупредили о подорожании квартир.