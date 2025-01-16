Кандидат в министры финансов США рассказал о рекордном дефиците бюджета

Бессент: США столкнулись с беспрецедентным дефицитом бюджета для мирного времени

Расходы федерального правительства США достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, заявил кандидат на пост министра финансов страны Скотт Бессент. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 16 января, политик выступил на слушаниях в верхней палате американского конгресса. Он отметил, что исторически доходы федерального правительства США составляли от 17 до 17,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Расходы, в свою очередь, совсем немного превышали это значение и тем самым создавали минимальный дефицит в 3,5%.

«Сегодня же расходы составляют 24–25% от ВВП, что является беспрецедентным в условиях отсутствия войны или рецессии», — сказал Бессент.

Кандидат в министры добавил, что финансовая политика в США «вышла из-под контроля». По его словам, государство никогда не сталкивалось с подобным дефицитом федерального бюджета в условиях мирного времени. В связи с этим Бессент подчеркнул, что возможные негативные последствия данной ситуации должны «вызывать серьезные опасения».

Ранее будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что уходящий глава государства Джо Байден оставит после себя «экономическую катастрофу».