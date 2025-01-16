Молдавия выплатит «Газпрому» в 2025 году часть долга

Молдавия выплатит «Газпрому» в 2025 году $2,3 млн из долга в $8,6 млн

Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил, что Кишинев выплатит в 2025 году «Газпрому» $2,3 млн из долга в размере $8,6 млн. Его слова приводит РИА Новости.

«Международный аудит ясно показал, какой у нас долг. Из 8,6 миллионов долларов осталась еще последняя часть, которую нужно выплатить, речь идет о 2 миллионах 300 тысячах долларов», — сказал он.

По его словам, эта сумма будет выплачена в полном объеме в 2025 году. Он отметил, что она оплачивается за счет тарифных отклонений.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал попыткой шантажа заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который выразил недовольство из-за поставок российского газа исключительно для нужд Приднестровья.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из РФ в европейские страны по своей территории, отказавшись продлевать срок действия соответствующего соглашения с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон оказалось Приднестровье, из-за нехватки топлива почти всем местным предприятиям пришлось приостановить работу.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.