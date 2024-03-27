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Украинские беженцы в ФРГ призвали к бойкоту шоколада Milka

Украинцы в Германии призвали бойкотировать Milka из-за торговли в РФ

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Shutterstock/FOTODOM

Берлинская неправительственная организация Vitsche, которую основали украинские беженцы, призвала супермаркеты ФРГ прекратить торговлю шоколадом Milka производства компании Mondelez, так как она не покинула российский рынок. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

По информации издания, активисты направили обращения с призывом бойкота шоколада сетям супермаркетов Rewe и Edeka. Они настаивают, что Milka, выплачивая налоги, спонсирует российскую спецоперацию на Украине.

До этого главный исполнительный директор компании Mondelez Дирк ван де Пут говорил в интервью газете Financila Times, что инвесторов компании Mondelez (производитель Oreo и Milka. — прим. «Газеты.Ru») морально не заботит вопрос о продолжении бизнеса в России.

Российский бизнес Mondelez принес 2,8% глобальной выручки компании в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

Ранее Францию назвали худшей страной для беженцев.

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