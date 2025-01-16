Путин поручил банкам провести эксперимент по идентификации клиентов по видеосвязи

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству РФ к 15 июля разработать поправки о внедрении экспериментального режима идентификации клиентов по видеосвязи в существующее законодательство. Об этом говорится на сайте Кремля.

С таким поручением Путин выступил по итогам форума ВТБ «Россия зовет».

С инициативой провести эксперимент по идентификации клиентов банка по видеосвязи выступил Совет Федерации в июне 2023 года.

В прошлом году издание «Коммерсантъ» писало, что Нацсовет финансового рынка направил в регулятор письмо с предложением провести пилотный запуск по режиму видеоконференции.

По оценке сенаторов, у финансовых организаций есть большой потенциал режима ВКС для повышения их доступности для граждан, особенно это касается людей с ограничениями по здоровью.

Ранее Путин поручил закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь.