Отобрать все у экс-миллиардера: часть отеля Four Seasons у Кремля передадут государству Приставы требуют изъять у Хотина часть отеля Four Seasons в пользу государства

Судебные приставы решили изъять у миллиардера Алексея Хотина его статусные отель Four Seasons и торговую галерею у Красной площади. ФССП требует передать их и другие активы бизнесмена государству. Хотин долгое время был московским королем недвижимости, скупая ТЦ и бизнес-центры. Он также создал банк «Югра», который в итоге привел предпринимателя в тюрьму. «Югра» лопнула в 2017 году, на Хотина завели дела о растрате и в марте отправили в колонию.

Судебные приставы хотят передать государству часть находящегося напротив Кремля отеля Four Seasons и торговую галерею «Модный сезон» в том же здании. Это активы бывшего участника списка Forbes, миллиардера Алексея Хотина, который в марте 2024-го отправился в колонию. Об интересе властей к его бизнесу стало известно из решения Мещанского районного суда.

Суд наложил обеспечительные меры на галерею и часть помещений пятизвездочного отеля (речь минимум о 34,7 тыс. кв. м). Обеспечительные меры — это временный арест до окончательного решения суда, чтобы защитить спорное имущество. Следующее заседание по делу намечено на конец мая.

Хотин — бенефициар этих объектов, то есть фактический, а не юридический владелец. В Four Seasons 180 номеров, а галерея занимает 41 тыс. кв. м. Их здание находится по адресу Охотный Ряд, 2. Оба места считаются на рынке недвижимости «трофейными» — знаковыми, владеть которыми прибыльно и статусно.

Отдать галерею и часть отеля государству потребовал начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев.

Он хочет забрать у Хотина не только это, но и вообще движимое и недвижимое имущество. Всего Васильев выдвинул иски об изъятии примерно к 50 компаниям. На балансе этих фирм более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений столицы.

Среди них ТЦ «Горбушкин двор» и «Филион», бизнес-парк IQ Park, офисные центры «Аврора», «Красный богатырь» и Cherry Tower.

Кроме того, Васильев намерен изъять у Хотина некоторые производственные компании. Например, ООО «Иреляхское» — владельца одноименного нефтегазоконденсатного месторождения в якутском Мирном (этот город называют «алмазной столицей России»).

Пристав ссылается на закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Адвокаты Хотина не согласны и утверждают, что требование незаконно и не соответствует нормам права.

Основная часть активов Хотина уже арестована с декабря 2022 года по требованию Генпрокуратуры.

«Настоящая российская история успеха»: чем известен Хотин

Алексей Хотин вел бизнес с отцом Юрием, они выходцы из Белоруссии. Долгое время Хотины были одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежали 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. Хотины были готовы скупать «все подряд» на рынке недвижимости, говорили девелоперы.

В 2010-х Хотин-младший начал приобретать нефтяные месторождения и создал банк «Югра». В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв 95-е место с состоянием $900 млн.

Семья Хотина избегала прессы. Газета «Ведомости» писала, что их успех базировался на личных связах, в том числе с высокопоставленными силовиками. Свою империю недвижимости Хотин расширял в кредит, без проблем получая одобрение в госбанках.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — это не просто пословица, а строка из бизнес-плана [Хотиных]. Можно сказать, это настоящая российская история успеха, в которой люди располагали в качестве стартового капитала связями с силовиками и умело ими воспользовались», — описывал источник «Ведомостей».

Но в итоге на банке история Хотина-младшего и закончилась. В 2017-ом его «Югра» потеряла лицензию, в следующем году обанкротилась. Это стало громким крахом — крупнейший страховой случай в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Всего вкладчики получили 170 млрд рублей страховых выплат. В банке при проверках нашли множество нарушений.

Против Хотина завели несколько уголовных дел о миллиардных растратах. Расследование завели на основе личного письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В 2019 году бизнесмена задержали. В марте этого года московского короля недвижимости приговорили к девяти годам колонии общего режима. Вину он не признал.