Пожары в Калифорнии угрожают замедлением роста экономики США

Market Watch: пожары в Калифорнии могут привести к замедлению экономики США

Лесные пожары в Калифорнии могут замедлить рост экономики США, спрогнозировали эксперты, опрошенные Market Watch.

Как подсчитали аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, совокупный ущерб от пожаров может уже в первом квартале 2025 года сократить американский ВВП на 0,2% и замедлить скорость создания новых рабочих мест.

В банке Morgan Stanley предполагают, что из-за стихийного бедствия в штате откроют на 20-40 тысяч меньше вакансий, особенно это может затронуть сферу услуг. Кроме того, из-за роста цен на новые и подержанные автомобили инфляция превысит ожидаемый уровень на четыре-девять пунктов.

Главный экономист KPMG Дайан Свонк отметила, что стихийные бедствия, которые происходят в стране, оказывают все более сильное и продолжительное воздействие.

Накануне портал Axios сообщил о двух новых очагах лесных пожаров на юге штата Калифорния. Также Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США предупреждает, что на следующей неделе в Калифорнии могут возникнуть более серьезные пожары.

Ранее была названа возможная причина пожара в Калифорнии.