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Кофейный бренд Rossiano решили использовать для пива

Российская кофейная компания «Россиано» зарегистрировала бренд Rossiano для пива
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Freepik.com

Компании «Россиано», добившейся права на использования товарного знака Rossiano для производства кофе, теперь разрешили использовать его для выпуска пива и безалкогольных напитков, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные базы Роспатента.

Замруководителя юридической компании «Ваш патент», патентный поверенный «Россиано» в суде Алексей Робинов подтвердил планы на выпуск пива. Однако, по его словам, компания еще не решила, когда именно запустят производство. Он отметил, что выпускать сразу все товары, на которые получено разрешение, не обязательно.

ООО «Россияно» зарегистрировали в 2016 году. В заявке на регистрацию писали, что компания собирается заниматься оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями. Вскоре в том же году организация подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки Rossiano.

Ведомство под различными предлогами отказывало компании в регистрации марки на протяжении семи лет. В самой компании объясняли проблему с регистрацией шуткой Дмитрия Медведева, на тот момент (в 2016 году) главы правительства.

Ранее было названо неожиданное полезное свойство кофе.

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