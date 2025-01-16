Названы регионы, где сильно подешевели квартиры

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке наиболее снизилась по итогам 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса для подачи заявки на ипотечный кредит Сбербанка «Домклик».

В этом регионе цены снизились на 7,7% относительно показателей 2023 года. В тройку лидеров по снижению входят также Карачаево-Черкесия (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).

На четвертом месте по снижению стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке расположился Камчатский край (-3,1%). На пятом месте Республика Тыва с падением цены на 2,7%.

В первой половине января управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в начале 2025 года возможна стагнация цен на квартиры, а в перспективе пяти — семи месяцев их умеренное подорожание на 4–5%.

По его словам, динамика цен на рынке жилой недвижимости зависит от доступности жилищного кредитования. Сырцов предположил, что в 2025 году произойдет смягчение монетарной политики Центробанка.

Ранее россиянам назвали правила выбора квартиры на вторичном рынке.