Россиянам назвали правила выбора квартиры на вторичном рынке

Рынок вторичной недвижимости пользуется не меньшим спросом, чем рынок новостроек, рассказал «Газете.Ru» эксперт по объективной оценке и продаже недвижимости Дмитрий Купина. Он назвал правила выбора квартиры в старом фонде и указал на подводные камни процедуры.

В первую очередь эксперт посоветовал определиться, для каких целей приобретается недвижимость. Это может быть сдача в аренду, сдача под коммерческую деятельность (тогда нужно рассматривать только первые этажи), либо для собственного проживания.

Эксперт обратил внимание, что выбрать квартиру на «вторичке» бывает сложно из-за неадекватно завышенных цен.

«Например, сейчас квадратный метр жилплощади без ремонта в Санкт-Петербурге оценивают в 150-170 тысяч рублей. И это считается нормальной ценой. Еще пять лет назад цены были примерно в два раза ниже», — прокомментировал он.

Далее следует выбрать квартиру на популярных сервисах объявлений или через агентство недвижимости. Затем объект недвижимости нужно увидеть воочию. На месте нужно обращать внимание на все детали: осмотреть дом, пройтись по этажам, оценить внешний вид подъезда, окон и входных дверей квартир.

По словам эксперта, даже если дом понравился, но смущают некоторые моменты, например, грязный подъезд, то от покупки лучше отказаться. При визуальной оценке квартиры и дома плюсы всегда должны перевешивать минусы.

«Тем, кто не разбирается в технических моментах, например, в каком состоянии находится дом, сколько денег и времени придется потратить на ремонт, то с собой на финальный осмотр квартиры лучше пригласить эксперта. Это может быть строитель или профессиональный оценщик. Лучше заплатить им несколько тысяч рублей за объективный взгляд со стороны, чем потом попасть в неприятную ситуацию», — сказал специалист.

Перед покупкой квартиры необходимо узнать информацию об управляющей компании. Это необходимо для того, чтобы знать, как быстро сотрудники идут на контакт с жильцами, как оперативно решают возникшие проблемы, каких правил обслуживания дома придерживаются. Сразу можно узнать, допустима ли перепланировка в доме, установка кондиционеров на фасаде, уточнить другие важные моменты.

Нелишним будет познакомиться с человеком, так называемым старшим по дому, кто находится в контакте с УК.

При осмотре объекта необходимо задать вопросы владельцам о том, делали ли они перепланировки, узаконена она или нет, все ли в порядке с документами, есть ли на квартире обременения.

«Если владелец квартиры выставляет слишком привлекательную цену, ниже рыночной, это повод задуматься и прозондировать почву. И только после выяснения всех моментов, анализа плюсов и минусов можно принимать решение о сделке», — заключил Купин.

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