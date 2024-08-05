Россиянам рассказали, как избежать долгов по кредитам в наследство

Чтобы не получить долги по кредитам в наследство, в него не нужно вступать. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин. По его словам, о такой возможности лучше подумать заранее.

«Чтобы не вступать в наследство, нужно не подавать заявление нотариусу об этом, а также фактически не принимать никакую часть наследства. По закону, если вы приняли какую-то часть наследства, вы считаетесь принявшим все наследство. Например, если вы являетесь наследником и в состав наследства входила квартира, а также долги по кредитному договору, то приняв квартиру, вы считаетесь также принявшим и долг», — сказал Бахилин.

До этого адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук сказал «Газете.Ru», что Россияне могут получить в наследство долги по кредитам и другим обязательствам. По его словам, если унаследовано имущества на 3 млн рублей, а долгов оказалось на 5 млн рублей, принявший наследство человек должен 3 млн рублей кредиторам умершего. Полещук уточнил, что день смерти человека является днем открытия наследства, а если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно.

Ранее стало известно, сколько россиян получили квартиры в наследство.