Высокую ключевую ставку назвали угрозой для экономики

Банк России повысил ключевую ставку на «неоправданно высокий уровень» даже при заявленной необходимости борьбы с инфляцией, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, сотрудники которого опросили представителей бизнеса.

Опрос проводили в конце декабря. 68% респондентов высказали мнение, согласно которому действия регулятора скажутся на экономике страны. В качестве аргумента привели ситуацию 2022 года, когда цены росли быстрее, но власти боролись с инфляцией с помощью укрепления курса рубля за счет обязательной продажи части валютной выручки.

Лишь 5% опрошенных сказали, что верят в положительный исход от действий Банка России. Как отмечают в РАН, такое соотношение говорит о том, что Центробанк плохо проводит разъяснительную работу среди бизнеса и излишне ужесточает монетарную политику.

На этой неделе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года. Он подчеркнул, что не знает, будет ли повышаться ключевая ставка, но понижаться она особо не будет. Костин предложил «пока пожить в этой реалии».

Ранее экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в России в 2025 году.