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Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги по СБП без комиссии

С ноября банки перестанут брать комиссию за оплату штрафов и налогов через СБП

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Илья Питалев/РИА Новости

Начиная с 1 ноября банки перестанут взимать с россиян комиссию за переводы в пользу государства через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте Банка России.

Речь идет об оплате детских садов, дополнительных кружков и секций, а также налогов, штрафов и так далее, уточнили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов в 100 тыс. рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками.

«В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки», — говорится в сообщении Центрального банка.

Россияне в 2024 году стали активнее использовать СБП. По итогам второго квартала через систему прошло около 2,3 млрд переводов на общую сумму 13,4 трлн рублей (+47% в квартальном выражении).

Ранее сообщалось, что россияне стали брать меньше денег в заем.

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