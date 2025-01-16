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У берегов Китая встали танкеры с российской нефтью

Bloomberg: у берегов КНР встали танкеры с 4 млн баррелей российской нефти
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Tatiana Meel/Reuters

Пять танкеров почти с 4 миллионами баррелей российской нефти простаивают у берегов Китая, четыре из них подпали под санкции США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

В публикации отмечается, что объем простаивающей нефти почти удвоился за пару дней. Агентство подчеркивает, что в ближайшее время ожидается рост «застрявшего» топлива.

Ключевые порты Китая опасаются принимать российское топливо, несмотря на то что новые санкции еще не вступили в силу, говорится в публикации.

По мнению судовых брокеров, из-за возникшей ситуации может произойти рост числа перегрузок топлива с судна на судно, а также использование небольших портов.

Накануне по данным аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) стало известно, что среднесуточный объем экспорта российской нефти снизился на 250 тысяч баррелей в сутки в декабре 2024 года.

Как отметили аналитики агентства, российской стороне удалось компенсировать заметное падение нефтяного экспорта за счет наращивания объемов вывоза нефтепродуктов (+ 210 тысяч баррелей в сутки).

Ранее были названы страны, которые могут выиграть из-за новых санкций США против России.

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