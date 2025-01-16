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Юаню предсказали девальвацию

«Росконгресс»: медленная девальвация юаня возможна в 2025 году
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Global Look Press

Китай может провести медленную девальвацию юаня в 2025 году в ответ на ужесточение торговых ограничений США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В 2025 году важной тенденцией будет обострение торговой напряженности между Китаем и США. По базовому сценарию предполагается, что произойдет повышение пошлин на три четверти американского импорта из КНР до 60%. Об этом могут объявить в первом квартале, но само повышение будут проводить поэтапно до второго квартала 2026 года.

В ответ на это Пекин может ввести ограничения на американские товары и провести медленную девальвацию государственной валюты. К концу 2025 года курс доллара к юаню может оказаться на уровне 7,5–7,6, говорится в докладе.

14 января аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что в феврале курс доллара будет ниже 100 рублей, евро — 103–104 рубля, юаня — 13 рублей.

Он допустил всплески волатильности курсов валют на фоне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января и его первых заявлений, а также решений по геополитической и экономической повестке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсами доллара и евро в 2025 году.

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