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Италия, ОАЭ и Албания решили работать над транспортировкой электроэнергии

Италия, ОАЭ и Албания займутся проектом по транспортировке электроэнергии
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Depositphotos

Объединенные Арабские Эмираты и Албания займутся совместным проектом по транспортировке электроэнергии из Албании в Италию, которая будет осуществляться по подводному кабелю в Адриатическом море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление итальянского правительственного Дворца Киджи.

«ОАЭ, Италия и Албания подписали трехстороннее стратегическое партнерство для трансграничного сотрудничества в области зеленой энергетики», — сказано в соглашении, заключенном на полях энергетического форума в Абу-Даби в присутствии лидеров трех стран.

В документе говорится об основных направлениях сотрудничества между тремя государствами, в том числе реализации проектов по возобновляемым источникам энергии «гигаваттного масштаба» в Албании с упором на солнечные батареи, ветроэнергетику и «гибридные решения с потенциальным использованием аккумуляторных батарей». В Италию будет передаваться значительная часть этой возобновляемой энергии, следует из коммюнике.

«Кроме того, партнерство будет контролировать реализацию трансграничной линии электропередачи, соединяющей Албанию и Италию», — говорится в сообщении.

До этого Италия объявила о выделении 13 миллионов евро в фонд поддержки энергетики Украины по поручению министра иностранных дел республики Антонио Таяни.

Ранее Путин рассказал о попытках навязать РФ «зеленую повестку».

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