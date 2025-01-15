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ФАС предупредила производителей упаковок для продуктов

ФАС направила запросы крупнейшим производителям упаковок для молока и яиц
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям упаковки продуктов питания — в первую очередь молочной продукции и яиц. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Служба изучит данные о стоимости картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, комбинированной упаковки для молочной продукции, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона, жиростойкой пищевой бумаги», — сообщили в ФАС.

В ведомстве предупредили, что в том случае, если будут выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства, ФАС будет оперативно принимать «меры реагирования».

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил »Газете.Ru», что апельсиновый сок в России за год подорожал на 56%.

Свои расчеты он сделал на основании так называемого индекса Мишек.

Ранее в США обнаружили дефицит куриных яиц.

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