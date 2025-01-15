Странам-членам ЕС предложили пересмотреть зарубежные инвестиции

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала государствам-членам Евросоюза пересмотреть зарубежные инвестиции своих компаний и оценить риски для экономической безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

«Рекомендация распространяется на три стратегически важные технологические области, а также на самые рискованные — полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии — и призывает государства-члены оценить риски для экономической безопасности, потенциально возникающие в результате таких транзакций», — говорится в пресс-релизе.

ЕК хочет не допустить негативного влияния инвестиций ЕС на экономическую безопасность Союза и гарантировать, что «ключевые технологии и ноу-хау не попадут в чужие руки».

Согласно рекомендации, членам ЕС предлагается предоставить отчет о ходе работы к 15 июля 2025 года, а также подробный отчет о любых выявленных рисках к 30 июня 2026 года.

11 января в ЕК сообщали, что европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию.

Ранее в Кремле прокомментировали подготовку ЕС новых санкций против России.