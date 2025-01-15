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Выплаты в честь 80-летия Победы можно будет получить без подачи заявления

Министр Котяков: выплаты в честь 80-летия Победы будут назначены в апреле-мае
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Россияне смогут получить выплаты в честь 80-летия Победы в апреле-мае этого года без подачи заявления. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, его слова передает Telegram-канал Минтруда.

Единовременные выплаты в размере 80 тыс. рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», граждане, которые в годы ВОВ работали на объектах ПВО, морских и авиабазах, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также вдовы инвалидов и участников ВОВ.

По 55 тыс. рублей выплатят труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

«Все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно, без истребования документов в апреле-мае 2025 года, перед празднованием Дня Победы», — сказал Котяков, добавив, что подавать заявление для получения средств не потребуется.

15 января министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания оргкомитета «Победа» заявил, что в стране осталось около семи тысяч ветеранов-фронтовиков.

Ранее Путин назвал колоссальной значимость победы в Великой Отечественной войне.

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80 лет Победы
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