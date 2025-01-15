Российскую «дочку» крупного французского банка приобрел «Бюрократ»

Французский банковский гигант Natixis завершил сделку по продаже своего российского подразделения, АО «Натиксис банк». Активы приобрела компания «Бюрократ», которая получила специальное разрешение на данную операцию в конце прошлого года, сообщает агентство «Интерфакс».

Агентство отмечает, что в настоящее время в России выдано семь разрешений на продажу дочерних компаний иностранных банков. Эксперты считают, что такие активы привлекательны для российских покупателей ввиду значительных дисконтов и высокого качества активов и пассивов.

Как сообщалось ранее, компания «Бюрократ» уже приобрела «Джей энд Ти Банк», принадлежавший чешскому J&T Bank, а также «Реалист Банк». Среди акционеров самой компании «Бюрократ» числится структура крупного дистрибьютора IT- и бытовой техники «Мерлион» (Merlion).

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