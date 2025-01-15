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Российскую «дочку» крупного французского банка приобрел «Бюрократ»

Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского банка «Натиксис банк»
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Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский банковский гигант Natixis завершил сделку по продаже своего российского подразделения, АО «Натиксис банк». Активы приобрела компания «Бюрократ», которая получила специальное разрешение на данную операцию в конце прошлого года, сообщает агентство «Интерфакс».

Агентство отмечает, что в настоящее время в России выдано семь разрешений на продажу дочерних компаний иностранных банков. Эксперты считают, что такие активы привлекательны для российских покупателей ввиду значительных дисконтов и высокого качества активов и пассивов.

Как сообщалось ранее, компания «Бюрократ» уже приобрела «Джей энд Ти Банк», принадлежавший чешскому J&T Bank, а также «Реалист Банк». Среди акционеров самой компании «Бюрократ» числится структура крупного дистрибьютора IT- и бытовой техники «Мерлион» (Merlion).

В сентябре прошлого года пара из Англии купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру. Райан Грин вместе с женой купили заброшенное отделение банка в районе, где прошло детство мужчины. Он объяснил, что для него это знаковое место, поэтому ему было больно смотреть, как оно постепенно рушится и уходит в забвение.

Ранее сообщалось, что Т-банк купит часть бизнеса QIWI.

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