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В России призывали не спешить с единой валютой БРИКС

МИД РФ: создание единой валюты БРИКС преждевременно

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Владимир Песня/РИА Новости

Россия считает преждевременным обсуждение создания единой валюты для стран БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Говорить о какой-либо единой валюте в строгом смысле этого понятия на сегодня несколько преждевременно. Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции», — сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что сотрудничество стран БРИКС сосредоточено на укреплении финансового суверенитета и разработке устойчивых к внешним рискам платежных механизмов. По его словам, доля национальных валют в торговле России со странами БРИКС достигла 65%.

Рябков также подчеркнул важность развития Нового банка развития (НБР) БРИКС. Кредитный портфель банка превышает $32 млрд, и организация показала значительную чистую прибыль. Россия планирует работать над расширением возможностей НБР, в том числе за счет более активного использования валют, отличных от доллара США.

До этого еще одна страна подтвердила свое участие в саммите БРИКС в Казани.

Ранее в МИД России рассказали о минусах БРИКС.

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