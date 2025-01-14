Bloomberg узнал о планах Китая срочно закупить нефть из-за санкций против РФ и Ирана

Китайские нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы ожидают перебоев с поставками нефти из-за санкций против России и Ирана, поэтому решили срочно закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Речь идет о таких компаниях и предприятиях, как Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong. По данным агентства, сейчас они направляют запросы на срочную закупку сырой нефти.

Собеседники Bloomberg отмечают, что Китай рассматривает импорт «черного золота» из стран Ближнего Востока, Африки, а также Северной и Южной Америки. Самым частым сроком поставок, запрашиваемым китайскими компаниями, является февраль.

В статье отмечается, что активность Китая обусловлена опасениями по поводу снижения производительности небольших НПЗ, которые уже давно столкнулись с сокращением прибыли из-за ограниченного доступа к дешевому топливу из России и Ирана. В случае их неудачи крупные игроки намерены вмешаться, чтобы предотвратить дефицит топлива внутри страны и обеспечить энергетическую безопасность Китая.

14 января агентство Reuters писало, что 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь из-за санкций.

10 января США ввели ограничения в отношении примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее были названы последствия санкций США против российской нефти.