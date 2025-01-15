Экономист оценил угрозу заморозки вкладов россиян

В России наблюдаются самые высокие за последние годы темпы роста вкладов в банках – их общая сумма уже превышает 50 трлн рублей. Эта ситуация сегодня больше напоминает финансовую пирамиду, считает заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн. Все это сказывается на экономике негативно, однако заморозки средств не будет, заявил он Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, изъятие денежных средств – это уже не тот инструмент, который мог бы помочь российской экономике. Экономика не может выдержать больших депозитов. В этих условиях власти идут по пути снижения курса рубля, чтобы компенсировать сформированную вкладами пирамиду.

«Ни одно предприятие не может брать долгосрочные кредиты под 30 и более процентов. Поэтому решение [о снижении стоимости рубля] уже принято. Никаких замораживаний в ближайшее время не планируется», — подчеркнул экономист.



Предлагающие рекордно высокие проценты на вклады банки также долго не смогут справляться с депозитной гонкой без помощи государства, считает Гольдфайн. Поэтому они либо продолжат платить клиентам за счет государства, в том числе эмиссии бюджетных ресурсов, либо курс рубля по отношению к другим валютам придется увеличивать. Это грозит ростом инфляции – по мнению эксперта, хорошо будет хотя бы избежать гиперинфляции.

Сегодняшняя ситуация связана с тем, что ЦБ стремился перебить инфляцию издержек ключевой ставкой. В теории это верно, однако на практике больше увеличивает инфляцию затрат, так как приводит к росту издержек на обслуживание издержек. Решение этой проблемы теперь не зависит только от снижения ставки – в сложившихся условиях от ЦБ нужно «огромнейшее мастерство», заключил эксперт.

Напомним, ЦБ заверил, что не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки. Регулятор пообещал не допускать этого, так как вкладчики могут надолго потерять доверие к банкам.

Ранее в России резко снизилась средняя максимальная ставка по вкладам.