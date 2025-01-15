В МИД заявили о готовности России работать с западным бизнесом

МИД: РФ готова сотрудничать со всеми заинтересованными компаниями Запада

Россия продолжает работать с заинтересованными иностранными компаниями, никого не дискриминируют. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, компании из США, Европы или Японии имеют большой опыт участия в развитии российского рынка, который «неизменно отвечал им взаимностью».

При этом Биричевский отметил, что сотрудничества «как раньше» уже не будет. Россия делает выводы из сложившейся ситуации и принимает определенные контрмеры, направленные на обеспечение собственных интересов.

Дипломат добавил, что внешние обстоятельства объективно меняются – мировая экономика стала более распределенной, ее центр тяжести смещается на страны Востока, возникают новые механизмы взаимодействия.

Со своей стороны Россия готова работать со всеми заинтересованными игроками, в том числе с компаниями Запада, при условии, что это сотрудничество будет корректным, подчеркнул Биричевский.

Ранее в МИД РФ высказались о подходе Запада к выбору международных партнеров.