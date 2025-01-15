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Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти

Премьер Фиала заявил о готовности Чехии перейти на поставки западной нефти
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Darko Bandic/AP

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что модернизация нефтепровода TAL завершена. Его слова приводит Reuters.

По словам премьера, благодаря модернизации Трансальпийский трубопровод способен удовлетворить весь спрос на нефть и Чехия больше не будет зависима от российского трубопровода «Дружба».

Фиала подчеркнул, что это решающий момент для Чехии, поскольку Россия «больше не может шантажировать» ее поставками энергоносителей.

Сертификация еще не завершена, но Чехия уже может рассчитывать на TAL в случае каких-либо проблем с «Дружбой», добавил политик.

4 декабря прокачка нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» прекратилась и возобновилась только 6 декабря.

У трубопровода «Дружбы» в Европе имеются две ветки: одна тянется до белорусского Мозыря, оттуда идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, другая тянется до Польши и Германии. Прокачка нефти из России до Польши и ФРГ была остановлена из-за санкций Европейского союза. По этому участку в Европу теперь поступает казахстанская нефть.

Ранее в Венгрию возобновились поставки нефти по «Дружбе».

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