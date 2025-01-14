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Стало известно, сколько китайских компаний регистрируется в России каждый месяц

Число среднемесячных регистраций компаний с участием КНР в РФ выросло в 3,6 раза
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Количество среднемесячных регистраций юридических лиц с участием Китая в России выросло в 3,6 раза с 2022 по 2024 годы по сравнению с 2020 и 2021, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «СПАРК-Интерфакса».

До введения антироссийских западных санкций в среднем в России в месяц регистрировались около 40 китайских компаний. После введения рестрикций в месяц в России в среднем офис открывают около 135–145 китайских компаний.

Кроме того, с 2022 по 2024 годы количество среднемесячных регистраций компаний в РФ, учредителями которых являются граждане Киргизии, выросло в 2,2 раза (с 20 до 40–45), Белоруссии — в 1,7 раза (со 120 до 145–150), Турции — в 1,5 раза (с 10 до 15–18), а Казахстана — в 1,4 раза (с 20 до 30–35).

На этой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

Ранее Китай призвал США немедленно отменить санкции в отношении двух компаний.

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