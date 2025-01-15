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Россияне начали скупать мебель

Mr.Doors: спрос на мебель в России вырос на 22% в 2024 году
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PrimeLensCrafter/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на мебель в России в 2024 году вырос на четверть: число покупок в среднем по стране увеличилось на 22% к 2023 году, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Mr.Doors. Чаще всего приобретались кухонные гарнитуры.

По данным компании, покупки мебели для кухни за год увеличились на 26%, мебели для хранения (шкафы, гардеробные) — на 24%, мягкой мебели — на 21%. В топ-3 регионов по числу покупок вошли Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

По мнению генерального директора компании Сергея Шихова, россияне в текущих экономических реалиях стремятся инвестировать свои накопления в комфорт. По словам эксперта, гипотеза подтверждается тем, что в 2024 году более чем на 15% относительно 2023 года снизилось количество заказов мебели в рассрочку.

«Свою роль сыграли также активное развитие индивидуального жилищного строительства и увеличение заказов на меблировку коммерческих помещений, таких как отели и рестораны», — заключил Шихов.

Исследование было проведено в январе.

Ранее сообщалось, что доля заказов россиянами электроники из-за рубежа сократилась на 12 процентных пунктов.

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