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Политик Филиппо: для спасения экономики Франции нужно отменить антироссийские санкции

Полтитик Филиппо призвал ради Франции отменить антироссийские санкции

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для того, чтобы восстановить экономику Франции необходимо снять санкции с России. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Филиппо, во Франции случился резкий крах производства. Политик выразил уверенность, что антироссийские санкции уничтожают французов взрывом цен на энергоносители. Филиппо подчеркнул, что Европейский союз, евро, политики и «макронизм» уничтожают французов.

Политик отметил, что требуется отменить ограничительные меры, которые были направлены против России. Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза и заявил о необходимости «экономического патриотизма».

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своей новогодней речи «оскорбил» флаг страны, отодвинув его далеко на задний план.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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