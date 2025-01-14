«Кость собаке»: экономист оценил идею разделить нефтяные доходы на всех россиян

Предложение депутатов Госдумы распределять среди россиян нефтяные доходы – это «новый популизм невысокого качества» и издевательство над народом. Так инициативу оценил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Подобные предложения впустую играют на чувствах жителей, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, с идеей выступила депутат Госдумы Анжелика Глазкова – она предложила ввести механизм, по которому часть доходов от экспорта полезных ископаемых будет перечисляться гражданам. В качестве примера она привела практику штата Аляска, где около 50 лет население получает часть доходов от продажи нефти.

Главный смысл идеи – отдавать россиянам лишние деньги из казны, что противоречит интересам самих жителей, считает экономист.

«То есть нам не надо оплачивать ни хороших врачей, ни учителей в школах, которые пашут на полторы, на две ставки, что просто неуместно. На мой взгляд, это достаточно издевательский подход по отношению к народу. Как кость собаке бросить», — заявил он.

По мнению Колташова, подобными предложениями депутаты пытаются сыграть на чувствах людей, хотя известно, что воплощать их в реальность никто не будет. Бюджет и без того держится с небольшим дефицитом, а подобный механизм вместо решения проблем нужен лишь, чтобы понравится избирателем, объяснил он.

Говоря о Фонде нацблагосостояния, экономист подчеркнул, что это лишь фикция. Главной задачей государства в сегодняшних условиях он назвал развитие промышленности и инвестиции в государственные и частные предприятия.

Ранее Минфин РФ заявил об очередном снижении объема Фонда национального благосостояния.