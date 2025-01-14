В Госдуме предложили распределять между гражданами доходы от ресурсов. Правительство против

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта полезных ископаемых среди граждан России. Инициатива, описанная в законопроекте, вызвала критику со стороны правительства, которое назвало ее избыточной и опасной для стабильности Фонда национального благосостояния.

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила ввести механизм, по которому часть доходов от экспорта полезных ископаемых будет перечисляться гражданам России. Для этого парламентарий предложила создать Фонд социальной справедливости. Инициатива прописана в законопроекте, который Глазкова внесла в нижнюю палату парламента.

Согласно документу, фонд должен заработать с 1 января 2026 года, а его капитал будет ежегодно пополняться на сумму не менее 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выплаты из фонда планируется производить раз в квартал, а право на них получат россияне, имеющие трудовой стаж свыше 15 лет.

Как будет работать фонд

Гражданам предложат открыть счета в банках, где государство владеет контрольным пакетом акций. Управление фондом возьмет на себя председатель правления, которого назначит президент России. Контроль за деятельностью фонда будет осуществлять наблюдательный совет. В качестве успешного примера Глазкова привела практику штата Аляска, где уже около 50 лет население получает часть доходов от продажи нефти.

Правительство не поддержало предложенный законопроект, назвав его избыточным. В официальном отзыве отмечено, что перераспределение средств ФНБ может ослабить его ключевую функцию — обеспечение пенсионных прав граждан. Помимо этого, реализация инициативы способна привести к быстрому истощению фонда, что затруднит оперативное реагирование бюджета на возможные кризисные ситуации.

Пример Аляски

В штате Аляска действует программа Permanent Fund Dividend (PFD), которая ежегодно выплачивает жителям часть доходов от добычи природных ресурсов. В 2024 году размер выплаты составил $1702 на человека, следует из данных на сайте Департамента доходов штата Аляска. Эти средства помогают компенсировать высокие расходы на жизнь в регионе.

Программа PFD была основана в 1982 году и с тех пор ежегодно предоставляет выплаты жителям Аляски. Размер выплат варьируется в зависимости от доходов фонда и может меняться из года в год. Например, в 2023 году размер выплаты составил $1312 на человека, что на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Объем российской «кубышки» сократился

По данным Минфина, по состоянию на 1 сентября 2024 года объем Фонда национального благосостояния составил 12,166 трлн рублей ($133,4 млрд), что составляет 6,4% от прогнозируемого ВВП на 2024 год.

На 1 августа 2024 года объем ФНБ составлял 12,277 трлн рублей. Таким образом, сокращение составило 111,7 млрд рублей.

Объем ликвидных активов Фонда на 1 сентября составил 4,854 млрд рублей, или $53,236 млн (2,5% от прогнозируемого ВВП на 2024 год). Помимо этого, курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 августа составили 328 261 млн рублей.