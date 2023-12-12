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Минфин РФ заявил об очередном снижении объема Фонда национального благосостояния

Минфин РФ: объем ФНБ в ноябре 2023 года снизился на 108 млрд рублей

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По итогам ноября этого года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 108 млрд рублей, сообщил Минфин РФ на своем сайте. Показатель достиг 13,432 трлн рублей или 9% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, прогнозируемого на 2023 год.

По данным на 1 декабря 2023 года, размер ФНБ составил $151,129 млрд. На 1 ноября он достигал 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд) или 9% ВВП.

По данным министерства, объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 декабря составил эквивалент 6,747 трлн рублей, или $75,902 млрд. Это эквивалент 4,5% ВВП, прогнозируемого на этот год.

В ноябре объем евро в структуре ФНБ упал с 3,667 до 3,269 миллиарда. Кроме того, к 1 декабря на счетах было размещено 279,774 млрд китайских юаней, а также 508,265 тонны золота и 1,188 миллиарда рублей.

Это второе сокращение объема ФНБ за последнее время — в октябре показатель снизился на 107 млрд рублей.

Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, в чем будут храниться деньги главной российской «кубышки».

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