Казахстан не будет выступать в качестве страны для обхода санкций

Казахстан не поддерживает санкции, но и выступать в качестве страны для их обхода не собирается. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает Telegram-канал издания «Вести».

Санкционное давление на Казахстан может ударить по экономике, поэтому правительство не хочет работать в ущерб собственному производству, отметил он.

«Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», цитируют «Вести» Жумангарина.

В начале ноября Великобритания внесла в санкционный список компании из Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Эстонии из-за поддержки России в проведении военной операции на Украине.

Ранее в Швейцарии рассказали, почему ввели санкции против России.