Назван регион, где менее 20% арендных квартир доступны для заселения с животными

В Тюмени лишь 20% арендных квартир доступны для заселения с домашними питомцами. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на исследование, проведенное экспертами платформы «Циан». Отмечается, что квартиры, в которых можно проживать с животными, как правило, дешевле, чем те, где любимцев содержать нельзя, — однокомнатные — на 7%, двухкомнатные — на 11%.

«Происходит это потому, что часто квартиры, где можно проживать с питомцами, имеют более простой ремонт, чтобы минимизировать проблемы в случае порчи имущества, поэтому ставки аренды у них немного ниже, чем в тех, куда с четвероногими жильцами заселиться нельзя», — объяснила эксперт компании Елена Лапшина.

Выяснилось, что проще всего арендовать квартиру для проживания с животными во Владивостоке и Новосибирске (65% и 59% соответственно). Следом идут Москва и Уфа (40% и 39%).

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков до этого объяснил, почему в России подскочили цены за аренду жилья. По его словам, это связано с недоступностью ипотеки. Снимать квартиру на сегодняшний день выгоднее, чем покупать.

Директор компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов, в свою очередь, отметил, что цены за аренду жилья в стране продолжат расти и в 2025 году. При этом он уточнил, что ситуация может измениться, если в России сложится другая экономическая ситуация или будут внесены изменения в законодательстве, которые коснутся ипотеки.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на сдаче квартиры.